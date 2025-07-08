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    義大利進口玄米油檢出致癌物 邊境攔截725公斤

    義大利進口的「純玄米油」被檢出含有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，在邊境被攔截。（食藥署提供）

    義大利進口的「純玄米油」被檢出含有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，在邊境被攔截。（食藥署提供）

    2025/07/08 11:16

    〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（8日）公布最新邊境查驗結果，其中1批自義大利進口的「純玄米油（PURE RICE BRAN OIL GOCCIA D’ORO N.66）」被檢出含有致癌風險的「縮水甘油脂肪酸酯（GEs）」超標，在邊境被攔截，未流入市面。

    食藥署北區管理中心主任鄭維智指出，該批產品由台灣哲光有限公司自義大利進口，經檢出GEs含量為每公斤1145微克，超出法規限量1000微克，違反「食品安全衛生管理法」規定，全批725公斤，已全數退運或銷毀。食藥署也針對該公司後續輸入同類產品，將邊境查驗由一般抽驗改為加強抽驗，抽驗比例提升至20%至50%。

    林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海曾說明，GEs主要是在植物油製程中，經高溫脫臭、脫酸與脫色等精煉步驟產生，常見於精煉油脂。該物質會在人體內代謝為縮水甘油，已被國際癌症研究機構（IARC）列為第2A類致癌物，在動物實驗中證實具致癌性，可能增加肺癌、肝癌風險，甚至具有生殖毒性。

    最新公布的邊境查驗違規品項共有9批，包括農藥殘留超標的越南「鮮榴槤」、中國「肉桂粉」與泰國「蘆筍」；印尼「蝦醬塊」、日本「生魚片醬油」皆檢出防腐劑超標；緬甸「冷凍旭蟹」含重金屬不符規定；另有中國的「紅麴色素」含真菌毒素超標，及「紙製盒子」在溶出試驗中不合格。

    值得注意的是，正值榴槤產季，食藥署再次在越南輸台的「鮮榴槤」中檢出農藥撲滅寧殘留0.03ppm，超出法規容許值0.01ppm，該批產品由泓匯國際有限公司進口，重量達1萬4850公斤，已依法退運或銷毀。

    鄭維智說，近半年共受理648批越南鮮榴槤報驗，其中9批不合格，不合格率為1.4%，主因為重金屬鎘與農藥殘留。今年4月起，食藥署已針對越南榴槤實施20%至50%的加強抽驗，並對違規業者採逐批查驗，加強源頭管控。

    正值榴槤產季，食藥署再次在越南輸台的「鮮榴槤」中檢出農藥超標。（食藥署提供）

    正值榴槤產季，食藥署再次在越南輸台的「鮮榴槤」中檢出農藥超標。（食藥署提供）

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