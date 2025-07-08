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    高鐵延伸宜蘭環評9日再審 鐵道局今將開設資訊專區

    環境部5月初舉行高鐵延伸宜蘭環評案，環評委員提出15項意見，要求開發單位交通部鐵道局補充修正後再審，並訂於9日召開第2次初審會議。（資料照）

    環境部5月初舉行高鐵延伸宜蘭環評案，環評委員提出15項意見，要求開發單位交通部鐵道局補充修正後再審，並訂於9日召開第2次初審會議。（資料照）

    2025/07/08 11:45

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕環境部5月初舉行高鐵延伸宜蘭環評案，環評委員提出15項意見，要求開發單位交通部鐵道局補充修正後再審，並訂於明（9日）召開第2次初審會議。鐵道局表示，已完成修正提送審查，預計今天在官網開設「高鐵宜蘭計畫資訊專區」。正反方民眾明早也將再次前往場外表達意見。

    鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭計畫依環評法規定辦理，今年4月15日送環境部審查，經5月5日環評專案小組初審會議後，除積極就審查結論、委員、公民團體及民眾意見進行處理外，同時藉由出席地方說明會、蒐集相關輿論掌握各界關注議題，納入環境影響評估報告書初稿補充修正，6月25日完成修正後提送審查。

    鐵道局指出，後續將在環評審查與計畫推動過程中，持續與地方加強溝通，至於部分環團對於計畫效益等疑慮，鐵道局除多次透過說明會、新聞稿等方式逐項說明外，也預計今天下午將在官網開設「高鐵宜蘭計畫資訊專區」，提供民眾詳細計畫資訊及問題說明。

    延續首次初審會議場外正反方意見表述，支持與反對民眾也將再次聚集場外表達意見。民進黨宜蘭縣議會黨團將率400人北上，表達對高鐵東延的支持，立委陳俊宇及綠營縣議員均會到場。

    民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌說，預計9點在環境部後棟宣講「莫讓蘇花高悲劇重演」，高鐵延伸宜蘭是全國高鐵路網的關鍵一哩路，呼籲大家一起站出來相挺，讓宜蘭人的聲音被聽見。

    公民幫推、守護宜蘭工作坊及高鐵延伸宜蘭監督聯盟，9點則會在環境部大門口舉行記者會，除質疑2次環評報告經濟效益數據大變動，數據可信度外，更認為鐵道局漠視民意溝通，3個月期間並未主動辦理公民說明會。

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