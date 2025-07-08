蜂蜜中有活性酵素 苗改場曝最佳賞味期

蜂蜜也有最佳賞味期，這是因為蜂蜜有活性酵素，如農產品一樣，都要趁新鮮。（圖由苗栗農改場提供）

2025/07/08 11:29

〔記者楊媛婷／台北報導〕今年初春龍眼與荔枝花盛開，台灣蜂蜜產量高品質好，農業部苗栗農改場場長呂秀英表示，坊間雖然認為蜂蜜可長久存放，但蜂蜜中的活性酵素會隨時間拉長減少甚至消失，最佳賞味期是在半年內，只要把握時間享用，就能吸收蜂蜜滿滿的酵素。

台灣蜂蜜香濃，單泡就好喝，配上檸檬汁就是消暑聖品蜂蜜檸檬，過去坊間常以為只要是百分百純蜂蜜，就可不用管保存期限，只要放在陰涼處就幾乎可長久存放，呂秀英指出，蜂蜜也是農產品之一，屬於蜂產品，內含有活性酵素，而活性酵素會隨著保存時間愈長而消失。

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民眾購買蜂蜜後，若要完整吸收蜂蜜含有的活性酵素，呂秀英表示，最好在半年內就享用完畢，過了這段時間，酵素就會開始減少。

很多民眾都會以為買回的蜂蜜若有結晶，就代表可能買到假蜜，呂秀英澄清指出，蜂蜜是蜜蜂在釀蜜時將蔗糖轉化為葡萄糖及果糖，若該類蜂蜜含葡萄糖比例較高，葡萄糖在低溫及適宜水分條件下易結晶，蜂蜜中的雜質如小顆粒、花粉或氣泡等可作為晶核，葡萄糖分子則附著於晶核上規律排列，最後自蜂蜜中析出形成結晶體。

呂秀英表示，蜜源植物種類繁多，含葡萄糖比例較高的蜂蜜，如荔枝蜜或咸豐草蜜等較易形成結晶，龍眼蜜則因結構較不易形成結晶。

呂秀英指出，純蜂蜜結晶顆粒細緻、質地柔軟、入口即化，反倒是市面上的調和蜂蜜成分多有混摻果糖，不會產生結晶現象，而要購買純正的蜂蜜除可找信任的蜂農直接買外，也可認明產銷履歷。

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