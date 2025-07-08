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    天空開洞！彰化縣淹水一級警戒 1小時累積雨量飆破100毫米

    今天早上，彰化地區暴雷雨狂下，道路積水，路況壅塞。（記者張聰秋攝）

    今天早上，彰化地區暴雷雨狂下，道路積水，路況壅塞。（記者張聰秋攝）

    2025/07/08 11:04

    〔記者張聰秋／彰化報導〕雖然今年首颱「丹娜絲」已遠離台灣，但彰化縣今天上午天氣驟變，閃電交加、雷雨狂炸，中央氣象署緊急發布瞬間強降雨特報，彰化縣並列入淹水一級警戒，全縣26鄉鎮市中，僅伸港與埔鹽為二級警戒，其餘全數列為一級警戒區。

    上午10點多，福興鄉與鹿港鎮1小時內的累積雨量雙雙突破100毫米，其中福興鄉的福興站更測得134毫米，是全縣最高，從昨天起至今天24小時累積雨量達173毫米，其中超過7成集中在今天早上，不少民眾直呼，「雨真的下得太誇張！」

    根據氣象站資料，截至上午10點25分，全縣共有15處測站列為淹水一級警戒區，其中10站1小時累積雨量超過百毫米，集中在福興、鹿港、和美、秀水、埔鹽與彰化市等地，又以福興134毫米、鹿港123毫米最為驚人。

    不少民眾直言，氣象署定義的大雨是24小時超過80毫米、豪雨為超過200毫米，而現在1小時就破百，等於是極端短時強降雨等級，威力甚至超越豪雨標準。如此雨勢就像天空打開「水龍頭」，雨不是在下，而是直接往下倒，淹水災情恐怕難以避免。

    民眾形容今天彰化地區的天氣「才像颱風」，多地被雨彈狂炸。（記者張聰秋攝）

    民眾形容今天彰化地區的天氣「才像颱風」，多地被雨彈狂炸。（記者張聰秋攝）

    彰化縣列入淹水一級警戒，今天上午多個鄉鎮市1小時累積雨量超過100毫米，雨下得很誇張。（記者張聰秋攝）

    彰化縣列入淹水一級警戒，今天上午多個鄉鎮市1小時累積雨量超過100毫米，雨下得很誇張。（記者張聰秋攝）

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