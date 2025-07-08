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    掃到「風颱尾」！彰化超大雷雨 鹿港天后宮慘淹水

    鹿港鎮降超大雷雨，天后宮廟埕淹水。（民眾提供）

    鹿港鎮降超大雷雨，天后宮廟埕淹水。（民眾提供）

    2025/07/08 11:04

    〔記者湯世名／彰化報導〕丹娜絲颱風的旺盛氣流挾帶豐沛雨量，今天（8日）為彰化縣帶來淹水災情，尤其是北彰化災情慘重，鹿港天后宮廟埕廣場淹大水，廟方緊急出動抽水機抽水搶救，老街嚴重淹水，最深處淹到膝蓋，不少攤商都忙著搬除貨物防水淹，有攤商說這場雨來得又急又快，讓他們猝不及防。天后宮總幹事劉家汶指出，早上強降雨讓排水宣洩不及淹水，整個鹿港很多地方都淹大水。

    彰化市中山路、中正路與中華西路，以及花壇鄉彰員路等路段今天上午都嚴重積水，彰化市有許多交通號誌故障，不少用路人冒險涉水而過，有機車騎士乾脆下車用牽的；不少民眾都說這場雨相當大，且伴隨閃電與響雷，實在太恐怖。伸港有2個電筒爆炸起火，還傳出有多個村里停電，疑似都是雷擊造成。

    鹿港老街、天后宮等地也都嚴重淹水，老街店家指出在這裡營業20幾年從未看過淹水這麼深的，今天沒辦法做生意了。另有店家趕緊把地上的貨物往上搬，以防淹水受損。天后宮的廟埕廣場淹水相當嚴重，廟方出動抽水機狂抽。

    天后宮大廣場淹水。（民眾提供）

    天后宮大廣場淹水。（民眾提供）

    鹿港老街淹大水，用路人牽機車涉水而過。（民眾提供）

    鹿港老街淹大水，用路人牽機車涉水而過。（民眾提供）

    鹿港天后宮周邊淹水，民眾涉水而過。（民眾提供）

    鹿港天后宮周邊淹水，民眾涉水而過。（民眾提供）

    鹿港老街淹大水，店家趕忙搬運貨物到高處。（民眾提供）

    鹿港老街淹大水，店家趕忙搬運貨物到高處。（民眾提供）

    鹿港天后宮廟埕大廣場淹水，民眾涉水而過。（民眾提供）

    鹿港天后宮廟埕大廣場淹水，民眾涉水而過。（民眾提供）

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