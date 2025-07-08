台南尚有4萬8千多戶停電 區公所、消防隊開放民眾手機充電

台電工程人員搶修故障的電力設施。（台電台南區處提供）

2025/07/08 10:33

〔記者王俊忠／台南報導〕因應丹娜絲颱風已離開台灣、解除警報，台南市府災害應變中心在今（8）日上午從一級開設調整為二級一階段開設。南市長黃偉哲上午到災防中心開會指雖然風雨已減緩，但多區仍有停電、路樹傾倒等災情，尤其是溪北（曾文溪以北）地區災損較為嚴重，他指示市府各單位務必加快災後復原腳步，協助市民儘速恢復正常生活。

黃偉哲指出，雖然停電部分，台電公司已全力投入修復，但仍有不少市民家戶處於停電狀態、甚至連通訊都受影響（據台電官網統計到8日上午10時，南市停電戶數還有4萬8千多戶）。他已責成區公所與中華電信合作，借用行動基地台與移動式發電機，讓民眾可就近至區公所充電或連網，以解燃眉之急。

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7日傍晚，南市消防局也宣布開放全市各地消防分隊給停電的民眾免費為手機做充電服務。

另，針對市區多處尚未清除的倒塌路樹，黃偉哲也要求相關單位加強人力與機具調度，儘速清理市容。同時，校園復原工作亦不容忽視，教育局已著手盤點受損學校的設施，並加快修復進度，以確保校園安全無虞。

台電工程人員七日晚間漏夜搶修故障的電力設施。（台電台南區處提供）

台南市丹娜絲颱風災害應變中心，8日上午從一級開設降階到二級一階段開設。（台南市府提供）

台南市長黃偉哲（後中者）在災害應變中心要求市府各單位加快災後復原腳步。（台南市府提供）

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