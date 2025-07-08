遭爆公務出訪行程攜妻同行，張廖萬堅：妻子所有費用均自費

教育部政次張廖萬堅。（資料照）

2025/07/08 10:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕教育部政務次長張廖萬堅遭爆因公務行程出國，卻攜妻子同行，並享受通關禮遇、搭乘使館公務車等，而且已非首次。張廖萬堅回應本報，妻子所有費用均自費，自己也僅由體育署支出機票及團體保險的部分；至於法國的部分更是烏龍，太太早已在當地，完全未使用公務資源。

張廖萬堅應帛琉政府之邀，率體育署長鄭世忠等人出席上月底在帛琉舉辦的「第十二屆太平洋迷你運動會」，行程共5天4夜，包括參加我駐帛琉大使館所舉辦的歡迎參訪團宴會、運動會開幕儀式、實地瞭解帛琉棒球隊訓練情況等，另還有一些陸上及海上的知名景點與餐廳。

請繼續往下閱讀...

不過張廖萬堅遭爆，他夾帶不具公務員身分的妻子同行，過程中享受機場的公務通關禮遇，也在公務貴賓室候機，抵達帛琉後一同乘坐大使館的公務車等。且張廖萬堅攜妻同行出訪已非首次，先前出訪法國帕運還曾被捕捉到相關畫面，遭批觀感不佳，並質疑有圖利之嫌。

張廖萬堅則說明，當時奉派出國出席友邦邀約行程，但體育署經費不夠，於是自己表明自費前往即可，而太太隨行，則是因為自己外語沒那麼流利，太太可以協助翻譯，但也是全程自費。

張廖萬堅強調，其中住宿費2萬2800元在出發前就以現金交給秘書，當地的餐費、生活費、日支費等可申請項目都完全未申請，交通也未使用大使館車輛，是到當地自費雇用司機及車輛，最後體育署僅有支出自己的機票及團保保險費224元。

對於遭指控此情形非第一次，張廖萬堅無奈表示，這是烏龍，該次法國行程是太太早就已經在當地照顧人在法國的女兒，而他剛好要前往法國出差，因此碰面並出席了某一場活動，協助他做翻譯，完全沒有使用到公務資源的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法