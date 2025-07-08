台中人愛競標車牌？有人花12萬才標到理想號碼 豐原7/14-16辦競標

豐原監理站將於14日上午11時至16日上午11時辦理車牌網路公開競標。（豐原監理站提供）

2025/07/08 10:01

〔記者歐素美／台中報導〕台中人特別喜歡競標車牌號碼？有民眾花了12萬才標到自己新車想要的車牌號碼。豐原監理站將於14日上午11時至16日上午11時辦理自用小客貨車、普通重型機車、租賃小客貨車及二標營業小貨車車牌網路公開競標，民眾想要競標得眼明手快。

一名台中市民日前購買新車，想為新車標個理想的車牌，心想應該幾萬元就夠了，不料，最後竟以12萬元才得標，代理的車行向他表示，「沒辦法，台中人就愛競標車牌」。

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豐原監理站表示，台中人是否特別愛競標車牌不知，但是，如1111、8888、9999等相同號碼或有特殊意義的號碼，如生日等車牌，很多民眾競標，相對價格就會飆高。

一般車牌競標都會分級，例如1111等同號碼為一級，招標底價小客車為6000元，機車為3000元；1122等2字同號的為二級，小客車為3000元，機車為2000元；第三級機汽車皆為2000元，就是在一、二級招標牌照號碼以外的號碼，由車主自由選擇參與競標。

豐原監理站將於7月14日上午11時起至7月16日上午11時止，辦理網路公開競標，包括自用小客貨車號牌CBS-0001〜9999計6560副、普通重型機車號牌PFQ-0001〜9999計6560面、租賃小客貨車號牌RFT-2223〜3000計547副號牌；二標營業小貨車號牌KPB-2222〜2299計6副。

豐原監理站站長朱豐誠提醒民眾，參與網路競標作業，投標前最好先閱讀投標須知及流程等說明，詳情可洽「監理服務網-選號標牌」專區或電話：04-25274229分機120。

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