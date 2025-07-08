10天後進入颱風好發期？天氣粉專：7月熱帶洋面不平靜

臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，10天後又將進入颱風好發期？據季內震盪（MJO）最新的預測模式，約10天後輻合帶將逐漸進入南海至西北太平洋一帶。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書粉專）

2025/07/08 09:58

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風6日時從嘉義縣布袋地區附近登陸，台南多區出現強風豪雨、斷電與積淹水災情。臉書粉專「觀氣象看天氣」表示，10天後又將進入颱風好發期？據季內震盪（MJO）最新的預測模式，約10天後輻合帶將逐漸進入南海至西北太平洋一帶。

「觀氣象看天氣」今發文指出，目前大多模式也預測屆時季風槽（颱風窩）又將再度建立，而且這次的尺度更大。「今年7月份的熱帶洋面有點不平靜」。

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台灣整合防災工程技術顧問公司總監、氣象專家賈新興今於「Hsin Hsing Chia」YouTube頻道發布影片提及，明天至週五，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。週六（12日）清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。

下週日至下週四（13日至17日），於深夜至隔天清晨，台中以南沿海易有零星短暫雨，午後各地山區、大台北東側及宜蘭有零星短暫雨。

觀察下週四起菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢，有利颱風生成環境顯示，短期週二至週六（8日至12日）以及下週三至下下週二（16日至22日），以及8月11日起至9月21日，環境均有利颱風生成。7月下旬南海至台灣降雨有偏多的趨勢，8月上旬至中旬，降雨有轉偏少的機率較高。

賈新興提醒，超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

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