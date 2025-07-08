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    低壓帶影響天氣一天比一天不穩 估週日才會回穩

    今受颱風所屬的大低壓帶影響，水氣仍較多且大氣狀態不穩定，配合西南風環境，全天都有短暫陣雨機會。（資料照）

    今受颱風所屬的大低壓帶影響，水氣仍較多且大氣狀態不穩定，配合西南風環境，全天都有短暫陣雨機會。（資料照）

    2025/07/08 09:32

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風中心目前在台灣北方約300公里的海面上，預估今（8日）就會登陸中國浙江，對台已無直接影響，今受大低壓帶影響，水氣仍較多且大氣狀態不穩定，氣象署已針對中南部發布豪、大雨特報，本週後期不穩定的程度可能還會更高。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，今受颱風所屬的大低壓帶影響，水氣仍較多且大氣狀態不穩定，配合西南風環境，迎風面的中南部地區會有海上水氣移入影響，另外陸地上也會容易有對流雲系發展，全天都有短暫陣雨機會，尤其山區附近降雨時間長、累積雨量較多，要留意連日大雨過後邊坡可能較不穩定。

    北部雲量偏多但預估降雨機率較低，僅北海岸地區或山區附近有零星降雨機會；東半部地區則以多雲時晴天氣為主，山區附近仍會有局部短暫陣雨機會。天氣相對穩定。受西南風影響，預估台北盆地、花東縱谷等背風面地區可能出現背風沉降增溫的現象，而且位處內陸地區、通風較差，有36度或以上高溫出現機會。

    本週後續天氣大致都是受到低壓帶影響，而且不穩定的程度可能會更高，水氣則持續偏多，迎風面中南部早晚期間仍然會有局部短暫陣雨機會，午後各地都會有對流雲系發展影響，要等到週日（13日）以後低壓帶減弱，中南部的迎風面降雨，以及其他地區的午後陣雨才會有較明顯減少的機會。

    至於熱帶擾動部分，近期在海面上仍然有熱帶擾動發展空間，預估週末到下週可能會有新的系統發展出來，但尚未實際生成，後續預報都還會有非常大的變化，等未來幾天真的有擾動雛形生成後，再來追蹤關注後續可能的發展及動態即可。

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