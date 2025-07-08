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    台南風災後多處道路仍封閉 最新解封時程公布

    丹娜絲颱風強勁，台南處處可見廣告招牌被狂吹落地。圖為7日景況。（記者洪瑞琴攝）

    丹娜絲颱風強勁，台南處處可見廣告招牌被狂吹落地。圖為7日景況。（記者洪瑞琴攝）

    2025/07/08 08:53

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風造成南部災情慘重，南市府今（8）日公布最新封路訊息，包括封閉7路段、部分封閉4路段，其中台61線快速道路嘉義東石至台南北門路段，預計今日中午12點解封。

    受中度颱風丹娜絲影響，南市部分區域積淹水災後善後清理，鹽水、東山、後壁、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里、麻豆、六甲、下營、官田、新營、柳營等16區今日停止上班、停止上課，其餘照常上班、照常上課。

    道路預警性封閉1處，新市區三舍椰樹腳涵洞及周邊道路。道路一般性封閉有6處，六甲區林鳳營地下道；學甲區及佳里區省道台19線雙向116K+500~117K+500道路，預計12日下午5點解封；學甲區南1線竹篙山靈骨寶塔周遭路段；安平區安北路（州平二街至州平三街路段）；東山區南314線5K處往西（新營）路段；白河區南91線4K~5K處。

    道路部分封閉仍可通行4處，將軍區省道台17線150K處南下路段，預計9日下午5點解封，目前單向雙線通行中；北門區省道台17線144K~150K處南下路段，預計12日下午5點解封，目前單向雙線通行中；北門區台61線快速道路249K~272K嘉義東石至台南北門路段，預計今日中午12點解封，目前車道縮減雙向單車道通行中；北門區及七股區台61線快速道路272K~285K，預計今日中午12點解封，目前車道縮減雙向單車道通行中。

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