低壓帶持續影響！午後防雷陣雨 高溫上看37度

氣象專家指出，丹娜絲颱風雖遠離，今日天氣持續受低壓帶影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，午後在山區及大台北地區也會有局部短暫雷陣雨，天氣恢復為夏天天氣型態。（資料照）

2025/07/08 09:04

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，丹娜絲颱風雖遠離，今日天氣持續受低壓帶影響，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，午後在山區及大台北地區也會有局部短暫雷陣雨，天氣恢復為夏天天氣型態。至於各地高溫重新回到32至36度，局部地區高溫更可上探37度。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，隨著颱風遠離，今日天氣受低壓帶影響，環境吹西南風，水氣增多，迎風面的中南部地區仍有短暫的陣雨或雷雨，北部及東半部地區則維持為多雲到晴的天氣。午後，熱力效應發酵下，在山區及大台北地區也都有局部短暫雷陣雨的機會。

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「林老師氣象站」提到，在氣溫部分，各地高溫重新回到32至36度之間；其中在大台北、花東及金門地區高溫更可上探37度，台東地區也有焚風發生的機率，天氣感受炎熱，戶外活動，籲請注意防曬，並多補充水分。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日天氣好轉，北部及東半部高溫炎熱；南部、中部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強，伴隨大雷雨的機率，應注意氣象署的即時訊息。今日各地區氣溫為：北部23至36度、中部23至35度、南部24至34度、東部21至37度。

吳德榮表示，明日起至週六各地多雲時晴，天氣偏熱；西南風挾帶水氣多、「大氣不穩定」，清晨、上午近風面中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強、常伴隨大雷雨，應注意氣象署的即時訊息。下週日、一晴朗酷熱，要防曬、防中暑，午後山區有短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示：第4號輕颱「丹娜絲」在東海南部，受其北方高壓的導引，將轉向西、進入浙江，再轉西南西，持續減弱為熱帶低壓。

根據最新歐洲模式及美國模式模擬顯示，未來一週至10天，東海或日本南方海面雖分別有熱帶擾動醞釀，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，預估即使有所發展，也與台灣毫不相干。

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