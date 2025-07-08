美麗警訊！丹娜絲襲台前出現「宛如油畫的落日」 國海院曝成因

丹娜絲颱風襲台前，出現「宛如油畫的落日」。（國家海洋研究院提供）

2025/07/08 08:18

〔記者洪定宏／高雄報導〕丹娜絲颱風罕見穿越台灣海峽北上，重創台南與嘉義。詭異的是，丹娜絲颱風襲台前的7月5日晚間7點6分，國家海洋研究院在台南安平觀夕平台的離岸流實驗站捕捉到「宛如油畫的落日」，金黃霞彩映照著層層波浪，為海岸抹上最燦爛餘暉的超美夕陽，並強調這是一種「美麗的警訊」。

「為什麼颱風前的夕陽特別金黃橘紅？」國海院分析，太陽在地平線接近落下時，必須穿越更厚的大氣層，短波長的藍光被散射掉，留下紅光與橘光；加上颱風外圍帶來大量水氣和海鹽微粒，會進一步把這些暖色系散射放大，形成強烈的夕陽效果。海面就像巨大的鏡子，將這片光彩反射得更加燦爛。

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國海院提醒，颱風環流常夾帶遠距離的長浪，推送中長周期的波浪至近岸，造成層層碎浪，海邊風險明顯提升。同時，大浪沖刷沙灘後的回流會集中往外，可能形成強勁的離岸流，對戲水者極具威脅。

國海院表示，人類的風險感知可能因美景而放鬆戒心，因此「美麗也可能隱含危險」，必須自我提醒。所以，加強民眾對劇烈天氣與海洋風險的感知，自主風險管理是防災教育最重要的一環。

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