挺過風災卻要說再見 台南大林椰道53棵行道樹將全數砍除

南區大林椰道挺過丹娜絲颱風，但仍將面臨砍除命運。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/08 08:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕丹娜絲颱風帶來13級強風，台南多處傳出樹倒災情，南區大林路52棵高聳的華盛頓椰子樹與1棵黑板樹挺過狂風驟雨依舊站立。但這些陪伴社區三十載的行道樹，即將在市府道路改善工程中全數被移除。消息一出，引發在地民眾與護樹公民兩極反應，居民感嘆：「風災沒倒，人為砍除，這是椰道最後的夏天」「風雨留不住，城市改造也沒為它們留一條路」。

位於南區大林路與大同路口的約200公尺長分隔島，因椰林景觀設計，被批評造成公車難停、車輛無法路邊停放，影響居民通行安全。地方多年爭取改造，終於獲中央經費補助。在地民代與居民要求移樹，認為椰子樹高聳、枯葉掉落恐砸傷人，直言「萬一砸死人誰負責？」

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但也有不少居民與護樹公民反對砍樹，質疑若以潛在風險為由移除，台北仁愛路、台大椰林是否也該砍？他們指出，大林椰道近30年來，未傳出重大樹傷人事件，「它們真的傷過誰嗎？在地人記得的，不是風險，而是陪伴」。且該路段交通不算繁忙，仍有機會保留椰樹，改設人行道與停車格，實現人與綠共存。「椰子樹即將被全數移除，我們還能為它們說句話嗎」？

市府工務局則表示，景觀再造工程將打除分隔島，以人本思維重設道路配置、擴大人行道，並種植更具遮蔭與生態效益的樹種。考量椰子樹修剪不易，枯葉掉落有安全疑慮，且淨化空氣與降噪效益有限，才決定全數汰換。

目前已有3棵先行移除，其餘50棵將配合工程陸續處理。這條曾經象徵南區椰林風景的「大林椰道」，也將正式走入歷史。

丹娜絲颱風造成南市多處路樹倒伏。（記者洪瑞琴攝）

丹娜絲颱風強襲台南，造成多處樹木拔地而起。（記者洪瑞琴攝）

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