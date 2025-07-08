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    07/08 各報重點新聞一覽

    行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

    行政院核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠。（資料照，海巡署提供）

    2025/07/08 06:42

    自由時報

    戍守海疆抗中國灰色襲擾 海巡深夜危勞津貼 7月生效

    中國近年持續加大灰色地帶侵擾，我海巡人員任務加重，行政院除於「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」編列二九五億元增建海巡艦艇與各項裝備外，並已核定海巡人員深夜危勞津貼，每小時增支一百元，自七月一日起實施，約一千七百餘名海巡人員受惠，至於每年經費將視勤務而定，初估四千五百餘萬元。

    詳見戍守海疆抗中國灰色襲擾 海巡深夜危勞津貼 7月生效

    丹娜絲重創雲嘉南 農損逾10億 香蕉受損1.3億最多 文旦損失1.2億

    路徑罕見的中颱丹娜絲前日深夜自嘉義布袋登陸後北上，約六個小時自桃竹交界出海，短短幾小時間強大風力重創雲嘉南地區，農損及設施損失超過十億，香蕉、文旦掉落一地、蚵架流失，農漁民欲哭無淚，農業部昨天緊急召開專家會議，提出天災救助與低利貸款方案，幫助農漁民度過難關。

    詳見丹娜絲重創雲嘉南 農損逾10億 香蕉受損1.3億最多 文旦損失1.2億

    當街狠殺妻子、小姨子 土城家暴男還囂張PO文自己殺人

    四十六歲謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，昨開車在新北市土城區撞倒騎機車雙載的妻子、小姨子後，再持刀下車當街砍死姊妹後逃逸，謝男逃逸期間竟還在臉書上發文「自己殺了人」，新北市警方在彰化逮捕謝男，全案朝殺人罪嫌偵辦。

    詳見當街狠殺妻子、小姨子 土城家暴男還囂張PO文自己殺人

    聯合報

    寬限期前極限施壓 川普：徵日韓25%關稅

    美國對等關稅寬限期即將屆滿，白宮對貿易夥伴採取極限施壓，要求在九日期限前迅速達成協議，同時又釋出可能延長談判訊號。美國總統川普說，將在美東時間七月七日中午十二時（台灣時間八日○時）起，陸續發函各國通知關稅稅率或協議內容。

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    陽光行動／遊蕩犬零撲殺 收容所變死牢

    一周內，傳奇石虎「豆棗」遭犬殺，高雄海泳客遭惡犬咬死，不久前還有人耳朵險被咬掉，引發人心惶惶，群情激憤。

    詳見陽光行動／遊蕩犬零撲殺 收容所變死牢

    中國時報

    新關稅8／1生效 有3周緩衝

    美國「對等關稅」暫緩期於9日截止，川普總統宣布，自台灣時間8日凌晨0時起，美方會陸續發函予世界各國，通知新關稅或協議內容。據美媒報導，川普計畫在美東時間7日公布若干貿易協議，並發出關稅警告。美國官員則提到，新關稅要到8月1日才生效，暗示各國還有3周緩衝期，可以商定協議。

    詳見新關稅8／1生效 有3周緩衝

    首見登陸嘉義 丹娜絲重創雲嘉南

    颱風「丹娜絲」7日上午6時已從桃園、新竹交界出海，全台農損約10.5億元，重創雲嘉南地區。其中，最受關注的是，台南市北門區國定古蹟「台灣王爺總廟」南鯤鯓代天府由12根粗大檜木打造、近50年歷史的全檜木牌樓，不敵強風，傾倒在廟埕，廟方估計損失上億元。

    詳見首見登陸嘉義 丹娜絲重創雲嘉南

    中颱丹娜絲強大風力重創雲嘉南地區，農損及設施損失超過十億，圖為麻豆文旦落果嚴重。（記者王涵平攝）

    中颱丹娜絲強大風力重創雲嘉南地區，農損及設施損失超過十億，圖為麻豆文旦落果嚴重。（記者王涵平攝）

    謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，當街狠殺妻子、小姨子，被警方逮捕送辦。（記者徐聖倫翻攝）

    謝姓男子疑不滿日前違反家暴令時，妻子報警抓人，當街狠殺妻子、小姨子，被警方逮捕送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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