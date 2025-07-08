中南部8縣市大雨特報！大台北、花東高溫上看36度

位於迎風面的中南部地區今日有短暫陣雨或雷雨，其中在南部地區有機會出現局部大雨。（資料照）

2025/07/08 06:34

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日（8日）低壓帶影響，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其中南部地區有機會出現局部大雨。由於對流雲系旺盛，氣象署清晨6點10分針對中南部8縣市發布「大雨特報」，其中屏東縣山區要注意豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市及屏東縣平地需注意大雨。

今日北部及東半部地區為多雲到晴的天氣，午後熱力作用下，在山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨。由於連日降雨，民眾進入山區活動請注意安全。氣溫方面，各地高溫約32至35度，其中在大台北、花東及金門地區高溫可達36度左右，台東地區有機會發生焚風，天氣感受炎熱，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

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空氣品質部分，竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

週三至週五（9日至11日）受到低壓帶影響，台灣各地水氣偏多，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨。氣溫方面，北部25至34度，中南部25至33度，東半部26至33度。

週六至下週一（12日至14日）環境風場為西南風或偏南風，台灣附近水氣稍減，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，北部25至35度，中南部24至34度，東半部26至33度。

國際都市天氣：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 35 26 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 33

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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