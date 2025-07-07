丹娜絲颱風掰掰！國內班機7/8全面恢復 含加班機約供2.1萬座位

民航機7日協助疏運旅客。照為華信航空。（民航局提供）

2025/07/07 23:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕受丹娜絲颱風影響，航空國內線近日暫停不少航班，許多旅客苦苦等候機位。交通部民航局表示，7日午後起陸續恢復航班，8日週二預計所有航線都將恢復正常，加上協調的加班機，預計可提供約2萬1000個座位疏運旅客。

7日除了馬祖航線，其他航線於午後陸續恢復載客。民航局表示，正班機雙向飛航120架次，加班機（含放大機型）飛航26架次，總計146架次、1萬2863個座位。另也啟動疏運C計畫，協調國防部支援軍機14架次、980座位。民航機及軍機共計160架次、1萬3692座位數，全日預估疏運1萬3125人次，載客率94.8%。金門及澎湖未能返回本島者，航站宣導於隔日搭乘或候補航班返回本島。

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8日的疏運規劃，民航局說明，馬祖航線將恢復飛航，國內線民航機表定預計飛航266架次，2萬0412座位數，其中金門72架次、6316座位數，澎湖128架次、1萬0824座位數、馬祖26架次、1760座位數。

民航局說明，已先協調航空公司增飛台北—金門、台北—澎湖各2架次，計322座位數；另因應馬祖疏運需求，已預為協調國防部8日支援軍機協助疏運馬祖航線，金門、澎湖則視8日上午疏運狀況持續協調。

軍方7日協助疏運旅客。（民航局提供）

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