迄7日22時台南8區仍10萬多戶停電 台電逾1100人續搶修

丹娜絲颱風肆虐台南，造成部分電線桿等電力設施損壞嚴重。（台電台南區處提供）

2025/07/07 23:00

〔記者王俊忠／台南報導〕丹娜絲颱風從6日晚間到7日凌晨肆虐台南，造成10多年來風力最強的嚴重災情，台電台南區營業處指出，迄今日（7日）晚間10時止，大台南地區累積曾停電的戶數高達19萬餘戶，在台電積極動員搶修下，仍有10萬4510戶停電，主要停電區域集中在鹽水、後壁、東山、白河、佳里、七股、善化及將軍等區，台電同仁會以最快速度恢復供電。

台電台南區處表示，該處借調其他縣市工程人力及車輛支援搶修，分別為台北（北北、北西、北南）、新竹、苗栗、彰化、台中、高雄、屏東7個縣市，9個台電區營業處協助，有逾1100人投入搶修，期許盡快恢復正常供電，也請民眾耐心等待。

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台電台南及新營區處表示，本次搶修除出動跨區處支援人力，並動用吊臂車、升空車、挖土機等各類大型機具全力投入搶修作業，感謝本次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，並接受搶修順序安排耐心等待。台電也提醒民眾，雖然丹娜絲颱風已逐漸遠離，但受外圍環流影響仍有局部豪雨發生，如看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電人員處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

台電人員漏夜搶修故障的電力設施。（台電台南區處提供）

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