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    台金航班中斷1天半 旅客搶候補塞爆金門機場

    丹娜絲颱風遠離，金門對外交通逐漸恢復，許多旅客在機場聯合候補櫃台前等待叫號，大排長龍。（記者吳正庭攝）

    丹娜絲颱風遠離，金門對外交通逐漸恢復，許多旅客在機場聯合候補櫃台前等待叫號，大排長龍。（記者吳正庭攝）

    2025/07/07 22:44

    〔記者吳正庭／金門報導〕受丹娜絲颱風影響，台灣本島往返金門空中交通中斷1天半，今天下午才恢復正常，加上小三通過境中轉旅客，估計有近3000人次行程大亂；雖立榮航空加開3架次、華信航空加開2架次班機，縣籍立委陳玉珍爭取國防部同意啟動6架次軍機疏運，金門機場入夜後仍有不少旅客無機可搭。

    丹娜絲颱風遠離，金門對外交通逐漸復航，台金空中航線繼6日全天停航，7日上午航班取消，下午才恢復正常航班；但一大早甚至清晨五點多就有旅客到機場候補，至上午10點多，機場聯合候補櫃台前聚集1000多名旅客，由於一位難求，民眾越排火氣越大，有人質疑「政府為何沒有加班機」、「才宣布沒多久候補就被搶光」。

    晚間6點多，國軍第一架C130運輸機落地，民眾拖著行李搭接駁車轉往軍用機場搭機，陸軍金門防衛指揮部政戰主任王石朋少將也到場掌握登機流程。1名家住台南的青年說，本來是候補第一位，知道有軍機、可以全家一起行動，決定先到台北再轉高鐵到台南；幾名初次搭軍機的旅客，登機時被螺旋槳強大的風力吹得必須低頭前進，笑稱才躲過「丹娜絲」，好像又遇到颱風。

    1名導遊說，金門航空站1天離站約載客2500至3000人次，加上半天班機取消，又正值暑假期間，旅客成功候補的不多；立榮加開3航班可疏運210人次、華信加開2航班可疏運140人次，6架次軍機可載運420人次，保守估計有1000多人滯留金門。

    金門籍立委陳玉珍爭取國防部同意啟動6架次軍機疏運，幾位旅客登上軍機前，被螺旋槳強大的風力吹得必須低頭前進。（記者吳正庭攝）

    金門籍立委陳玉珍爭取國防部同意啟動6架次軍機疏運，幾位旅客登上軍機前，被螺旋槳強大的風力吹得必須低頭前進。（記者吳正庭攝）

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