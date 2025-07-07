丹娜絲侵台2死635人傷 曾停電逾82萬戶、農林漁牧損失逾10億元

中央災害應變中心第九次工作會報主席為農業部政務次長黃昭欽。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/07 22:33

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風逐漸遠離，中央災害應變中心今晚工作會報，由農業部政務次長黃昭欽主持，據統計，截至今晚7時30分，颱風造成2死635人傷，而農林漁牧業及設施損失逾10億元，曾停電逾82萬戶，待修復逾20萬戶，曾停水73487戶。

中央災害應變中心指出，2名死者均在台南，今晨60歲陳姓病患因家中停電，致呼吸器沒電，經救護車送奇美醫院，到院前無呼吸心跳；陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒的路樹，69歲父親到院前無呼吸心跳，送衛福部台南醫院新化分院。

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據統計，農林漁牧業產物及設施損失包括農產（文旦柚等）6億9千萬餘元、畜禽1千萬餘元、漁產1億8千萬餘元、農田及農業設施3千3百萬餘元、畜禽及漁民漁業設施8千2百萬餘元。

總災情6544件，包括路樹倒塌2378件、廣告招牌384件、道路隧道88件、鐵路、橋梁13件、高鐵捷運災情1件、土石21件、建物毀損593件、水利設施17件、民生基礎設施1919件、車輛、交通事故28件、環境污染4件、火災10件、其他1088件。

此外，全台曾停水戶數73487戶，電信中斷12278戶（待修3227戶），基地台受損1357座（待修復826座），積淹水災情210件，撤離人數共3733人。

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