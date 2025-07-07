女星玉兔花博公園如廁突被開門 公園處：明日前改善鎖頭

玉兔花博上廁所遇陌生男闖入 。（翻攝自臉書）

2025/07/07 22:29

〔記者董冠怡／台北報導〕女藝人玉兔自述近日在花博公園新生園區上廁所時，明明有上鎖，卻被人兩三下就打開，檢視門鎖發現，只要輕輕左右搖擺「門就開了」，有鎖跟沒鎖一樣，超級可怕，提醒網友留意潛在安全風險。轄區議員顏若芳聞訊表示，已要求市府盡速則請廠商改善新生公園公廁鎖頭設計瑕疵；工務局公園路燈工程管理處回應，目前先暫停使用，廠商預計明日之前完成改善。

顏若芳指出，經查該款式景觀公廁在花博新生公園一次蓋了2座，包含周邊鋪面總計斥資214.4萬元，目前完成初驗先行開放，但因仍有瑕疵需要改善，尚未完成複驗。不過，待複驗的瑕疵項目中，並無這次出問題的鎖頭，加上還沒完成複驗，公園處也尚未提報環保局進行列管。

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她說，已請公園處要廠商儘速改善鎖頭設計，檢討初驗流程，儘速安排複驗，完成該公廁設施改善後，應提報環保局進行列管，始得開放使用，此外，環保局應發函各公廁管理單位以此為借鏡，加強巡檢確保公廁品質。市府也應檢討既有機制，提高主動把關公廁設備品質的力道，而非一味仰賴民眾協助「抓漏」。

顏若芳提到，花博新生公園是台北市觀光亮點之一，周邊其他花博園區，又是台北市會展產業重鎮，連基本設施維護設計都做不好，恐讓觀光品質一併打折。

公園處回應，這座景觀廁所今年1月施作完成，現場門框上採用的固定鐵件，因長度較短，導致門鎖鎖片經搖晃後容易鬆脫，目前以警示帶圍設，暫時停止使用，廠商預計明天之前完成改善，公園內另有1座固定公廁及2座景觀公廁，位置相鄰50公尺處，如有需要可使用。另承諾，將檢查全市公園公廁門栓相關設施，未來也會列入工程檢視項目，對於人員未善盡把關職責，也會檢討。

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