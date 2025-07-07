丹娜絲颱風重創南部 3縣市「這些地區」7/8再放1天假
颱風丹娜絲強風狂掃，南部多地傳災情。圖為台南新營一處電線桿被狂風吹倒。（台電新營區處提供）
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」今天（7日）雖然已經離開台灣，但6日晚間乃至深夜11點40分登陸，丹娜絲帶來的狂風暴雨重創中南部多地，為維護市民安全及災後重建，部分縣市宣布受災嚴重的地區週二（8日）再放一天假，本報在此為讀者整理相關資訊一覽。
台北市
7/8正常上班、上課
新北市
7/8正常上班、上課
基隆市
7/8正常上班、上課
桃園市
7/8正常上班、上課
新竹市
7/8正常上班、上課
新竹縣
7/8正常上班、上課
苗栗縣
7/8正常上班、上課
台中市
7/8正常上班、上課
南投縣
7/8正常上班、上課
彰化縣
7/8正常上班、上課
雲林縣
7/8正常上班、上課
嘉義縣
梅山鄉仁和國小（含太和分校）、義竹鄉光榮國小，7/8停班停課
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中埔鄉立托兒所、六腳鄉立托兒所、布袋鎮立托兒所、朴子市立托兒所、竹崎鄉立托兒所、東石鄉立托兒所、竹崎鄉竹崎高中、東石鄉東榮國中，7/8停課、正常上班
嘉義市
7/8正常上班、上課
台南市
新營、鹽水、白河、柳營、後壁、東山、麻豆、下營、六甲、官田、佳里、學甲、西港、七股、將軍、北門，共16區7/8停班停課
高雄市
桃源區拉芙蘭里、梅山里、復興里，7/8停班停課
屏東縣
7/8正常上班、上課
宜蘭縣
7/8正常上班、上課
花蓮縣
7/8正常上班、上課
台東縣
7/8正常上班、上課
澎湖縣
7/8正常上班、上課
金門縣
7/8正常上班、上課
連江縣
7/8正常上班、上課
詳細停班課資訊以「行政院人事行政總處」為準。