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    週二大台北、花東高溫衝36度 南部慎防大雨

    週二南部地區有局部較大雨勢發生的機率。（記者田裕華攝）

    週二南部地區有局部較大雨勢發生的機率。（記者田裕華攝）

    2025/07/07 21:03

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕週二（8日）丹娜絲颱風遠離，各地風雨逐漸減緩，其中在南部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴的天氣；氣溫方面，各地高溫約32至35度，台東地區有焚風發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

    中央氣象屬預報，明天受低壓帶影響，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區為多雲到晴的天氣，午後熱力作用下，在山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨，連日降雨雖緩，請民入進入山區活動仍請注意安全。

    氣溫方面，明天氣溫方面，明天各地高溫約32至35度，其中在大台北、花東及金門地區可達36度左右的高溫，台東地區有焚風發生的機率，天氣感受炎熱。

    另外，氣象屬提醒，受颱風外圍環流影響，北部、東南部及恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；此外在西半部沿海及蘭嶼、綠島、馬祖仍有1.5至2米左右的浪高，海邊活動請注意安全。

    天氣風險公司指出，丹娜絲颱風分別於上午11點30分及傍晚17點30分解除陸上與海上颱風警報，明天中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後易有局部雷陣雨，雖然颱風警報已解除，但是在進行災後復原時，一定要等待風雨停歇後再動作，務必留意自身安全 。

    紫外線方面，明天台南市、台中市為「高量級」；台東縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。

    空氣品質方面，週二受低壓帶影響，環境風場為西南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

    氣溫方面，各地高溫約32至35度，台東地區有焚風發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    氣溫方面，各地高溫約32至35度，台東地區有焚風發生的機率。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，明天台南市、台中市為「高量級」；台東縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線方面，明天台南市、台中市為「高量級」；台東縣、金門縣為「危險級」；其餘縣市均為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週二竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週二竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

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