桃園分區放颱風假 鄭明典：非常合情合理

氣象署自今年7月起，在颱風警報期間發布濱海鄉鎮風力預報。圖為中央氣象署昨日下午4時發布的預報內容。（記者林志怡翻攝）

2025/07/07 20:52

〔記者林志怡／台北報導〕中央氣象署今年起將「濱海鄉鎮風力預報」納入颱風風力預報資訊，首戰對上丹娜絲颱風，桃園市依據氣象署提供的資料，僅宣布沿海4區停班停課，引起民眾正反兩極反應。對此，前中央氣象局（已改制氣象署）局長鄭明典認為，以這次情況來說，桃園市做法「非常合情合理」，相信把握原則、確實公開，大家會慢慢習慣。

颱風來襲時，濱海地區和都會區的風力差異通常很明顯，中央氣象署自今年7月起擴充颱風警報原有風力預報內容，新增「濱海鄉鎮風力預報」資訊，從一個縣市、一個預報，細緻化到鄉鎮風力燈號預報，並分為「濱海」與「非濱海」地區，更清楚地說明各區風勢變化。

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丹娜絲颱風做為濱海鄉鎮風力預報首戰對象，以極少見的路徑來襲，為西半部地區帶來顯著風雨，桃園市參考氣象署的濱海鄉鎮風力預報，今日僅宣布轄區內沿海4區停班停課，其餘分區則維持正常，不同於以往全縣市統一停班課做法，引起民眾正反兩極看法。

鄭明典認為，如果只有小區域達到停班課標準，其他地區風雨不到妨害上班上課的程度，採取過去全縣市、甚至整個生活圈停班課的做法，有過度簡化的疑慮，且每個縣市情況不一樣，應因地制宜，以這次情況來說，北北基桃分開處理，桃園市再針對風險區域停班課，是非常合情合理的做法。

不過，鄭明典坦言，現在預報越來越精細，停班課的操作也越來越進步，濱海鄉鎮風力預報是新科技帶來的新預報，民眾可能還不習慣，但相信一個決策只要有原則、固定的程序，確保過程公開，大家多做幾次之後，就會慢慢習慣。

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