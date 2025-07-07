北台灣晃一下！宜蘭南澳規模5.0地震 氣象署：不會有太多餘震

宜蘭南澳今日晚間發生規模5.0的地震。（中央氣象署提供）

2025/07/07 20:30

〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風剛走，地牛接著翻身。今日晚間宜蘭南澳發生芮氏規模5.0的地震，地震深度為62.5公里，宜蘭南澳、新竹竹東等測得3級震度，其他北台灣地區多有2級震度。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次地震屬於隱沒帶地震，本身數量就相當多，且因這次規模不大，預期不會有太多餘震。

中央氣象署指出，今日晚間8時1分，宜蘭縣政府南方19.2公里、宜蘭南澳處，發生芮氏規模5.0的地震，地震深度62.5公里，其中宜蘭南澳、新竹竹東震度達3級，花蓮、桃園、新北、台北、南投、台中、新竹市、苗栗、彰化等也都有2級震度，幾乎整個北台灣都有感。

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吳健富表示，台灣位於菲律賓海板塊與歐亞板塊交界，且菲律賓海板塊會在花蓮外海隱沒至歐亞板塊下方，且越往北，板塊交界深度越深，而這次地震發生區域，過去地震就比較多，且這次地震也屬於隱沒帶地震。

此外，吳健富表示，這次地震規模雖有5.0，但從地殼深度較深處傳至地表時，帶來的震度比較不明顯，只是民眾在比較安靜的地方時，可能會比較有感，但就後續餘震可能性來說，因為地震深度較深、規模也不算特別大，不會有太多餘震出現，民眾不用太過擔心。

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