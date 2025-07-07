南市112校填報災損 經費逾6100萬元

北門國中風雨球場嚴重積水。（南市教育局提供）

2025/07/07 20:29

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風過境帶來強勁風雨，南市多所學校傳出樹倒、門窗損毀、車棚掀開、遊具損壞與圍牆倒塌等災情，有部分地區仍處於停水、停電、斷網狀況。截至今日下午5時，已有112校填報災損經費逾6100萬元以上。

市長黃偉哲表示，丹娜絲颱風帶來強勁陣風，已造成沿海與溪北地區多所學校圍牆、教室天花板和樹木倒塌等災情，各校已動員進行必要清理工作，並向教育部進行校安通報及天災填報系統提報災損情形，截至今日下午5時，已有112校填報災損經費逾6100萬元以上，後續將依各校需求提供協助早日復原。

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教育局長鄭新輝表示，將全力協助各校儘速完成災後環境清理，以維持暑期既定活動及運作；此次災損以樹木倒伏、校舍屋頂受損、圍牆毀損、教學設施設備損壞為主；另因停電區域眾多，已請台電儘速協助完成，讓各校儘速恢復正常運作。

颱風過後1至2週內病媒蚊指數將會急遽上升，因學校與社區密不可分，需大家共同協力合作，全面防堵登革熱疫情，後續會持續督導各校務必把握孳清防疫關鍵期，動員校內外人力，落實「巡、倒、清、刷」，以確保各項防疫確實到位。

教育局補充說明，7月5日丹娜絲颱風來臨前，已公告提醒各校留意颱風過境帶來的降雨與強風，注意校園內工地防颱措施、備好沙包、水閘門與抽水設備等安置作業，並完成排水溝渠之暢通。本次強風仍造成部分學校設施損毀，後續將協助各校儘速進行修繕，透過教育局校園災害廢棄樹幹（枝）緊急清運開口契約，加速完成校園清理工作。

新橋國小校園樹木倒塌。（南市教育局提供）

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