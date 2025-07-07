多處頂樓水塔被強風吹飛 業者揭「2原因」

颱風來襲，水塔被吹落砸破採光罩。（民眾提供）

2025/07/07 19:36

〔記者王姝琇／台南報導〕丹娜絲颱風造成多起災情，其中安南區因部分電桿全斷，迄今停電逾20小時，還有民宅水塔被吹飛、採光罩與鐵捲門破損，甚至飛到鄰家屋頂造成屋損。業者透露，水塔設計其實是不容易被風吹走的，若整個吹走通常與固定狀況、水管安裝有關。

許多網友透過社群平台分享自身災損狀況，有民眾家中玻璃承受不住強風直接爆開，讓人措手不及，只能緊急用木板堵住風雨；安南區則有不少人反映鐵捲門差點被吹飛，更有許多採光罩遭飛來物體砸毀，大多數都是鄰居家水塔飛來惹的禍。

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業者玖旺太陽能負責人包瑞芳提到，今天確實有許多廠商來調貨，需求最大的是水塔蓋子。這也讓他想起過去因地震造成水塔供不應求的狀況，但像是這次因颱風造成水塔被吹飛確實不常見。他提到，水塔被風吹走，除了未固定牢固之外，其次就是連接水塔的水管斷裂，儲水漏完後水塔沒有重量，很輕易就會被風吹走。另還有鐵皮屋或鐵捲門被吹掀，飛到別人家屋頂的狀況；若找不到東西的「所有人」，受災戶就必須自費請吊車來清理。

南市議員蔡麗青表示，安南區幅員廣大到處都有受災情況發生，影響最嚴重的就是停電，尤其是部分電桿全斷造成台電人員搶修不易，甚至需要重新建立電線桿；此外，民居水塔、採光罩、鐵捲門破損，造成居住安全受到極大威脅，餐飲業則因停電，冰箱內冷凍食品存貨幾乎全壞，還有部分倉庫因淹水造成貨物水傷，財損難以估計；截至傍晚6點回報復電約7成。

安南區部分地區停電超過20小時，目前還沒有來電。（民眾提供）

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