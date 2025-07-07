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    他抱怨一家四口水費破千！ 網：檢查1處是否漏水

    台灣水費為全球第三低，平均每人每天的水費只約3元。示意圖。（資料照）

    台灣水費為全球第三低，平均每人每天的水費只約3元。示意圖。（資料照）

    2025/07/07 20:26

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣水費為全球第三低，佔家庭支出很小的一部分，平均每人每天的水費只約3元，不過有網友表示，他們家每期的水費都要1千多元，好奇是不是因安裝2個水塔的關係，但又覺得不應該那麼貴才對。對此，網友紛紛建議，「要查看馬桶水箱」。

    一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們家的水費每期都要1千多元，家裡4人都沒有開伙，幾乎餐餐外食，只是天天洗衣服，好奇是不是因為安裝2個水塔，不過朋友卻說就算裝2個水塔也不會那麼貴，讓他相當不解。

    貼文曝光後，許多網友分享，「我們一天都洗三次衣服，還有小朋友都泡澡，也才600」、「5人幾乎天天三餐開伙6、700」、「四個人3到400」、「5人使用，剛繳完水費560元」、「五個人550-610元，每天洗衣服，家裡有兩個一天洗澡兩次」。

    對此，有網友建議應去檢查馬桶是否有漏水，「注意所有的沖水馬桶是否有漏水不止的情況」、「查看馬桶水箱，沖水時沒有彈起來，又沒有像以前傳統會有漏水的聲音，

    我家上次就這樣繳了1700多，查水表發現異常用水，才查看馬桶水箱問題」、「馬桶水箱加點顏料或墨水看是否水箱漏水」、「之前有爆增快2千元、後來查到後面是馬桶水一直在流」、「絕對有漏水，否則不可能那麼多」。

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