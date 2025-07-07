丹娜絲颱風肆虐 新竹地區停電3214戶全數恢復

丹娜絲颱風影響新竹地區曾停電用戶達3214戶，經台電人員緊急搶修，目前均已恢復供電。（台電提供）

2025/07/07 18:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕中度颱風丹娜絲今早上6時從桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署於11時30分解除陸上颱風警報。丹娜絲一夜肆虐，新竹地區亦發生多起大小停電事故，主要集中在香山、寶山、湖口、新埔及尖石等地區，多為強風吹斷樹木倒塌壓損電線或碰觸電線造成。

丹娜絲颱風登陸，台電新竹區處於昨下午1點成立防颱緊急應變小組，並於今上午7時再次召開災害應變會議，動員同仁及承攬商出勤搶修人數近141名、昇空車25台、吊臂車14台、工程車38台及機具設備等全力投入搶修，據台電新竹區處統計，截至今日18時止，颱風影響新竹地區曾停電用戶達3214戶，經台電人員緊急搶修，目前均已恢復供電。

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丹娜絲颱風侵襲台灣，強風豪雨對雲嘉南地區造成極大災害，為協助雲嘉南民眾及早恢復用電，台電公司已啟動跨區支援協助電力設備修復。台電新竹區處處長羅元良表示，目前新竹服務區內雖陸續傳出零星停電事故均已立即派員搶修完成復電，本次颱風雲嘉南地區首當其衝，秉持「台電一家人」的精神，動員同仁協助台南地區搶修工作，以期盡早完成復電。

台電新竹區處感謝地方政府及颱風期間協助提供停電資訊以及關心搶修進度的村里長、民意代表及民眾，並提醒如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用台灣電力APP或台電24小時客服專線1911，通報停電的住址及聯絡方式，台電搶修人員將以最快的速度搶修復電。台電新竹區處也將持續與各區村里長、民意代表及重要用戶保持聯絡管道，掌握停電訊息，以便及時派員修復。

對於丹娜絲颱風造成停電與不便，台電新竹區處感謝多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電新竹區處也提醒民眾，雖然颱風已逐漸遠離，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

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