交通部信箱寄釣魚詐騙電郵！公路局：已停權並防堵

民眾7日收到詐騙電子郵件，寄件人信箱地址尾端，竟是「@thb.gov.tw」，顯示是由交通部公路局公用信箱寄出。（民眾提供）

2025/07/07 18:59

〔記者蔡昀容／台北報導〕有民眾今天（7日）收到詐騙電子郵件，寄件人信箱地址尾端，竟是「@thb.gov.tw」，顯示是由交通部公路局公用信箱寄出。公路局表示，今早局內資安監控系統有發現異常，已緊急將帳號停權並做出防堵措施，後續已無類似情形發生，呼籲民眾收到類似郵件切勿理會。

民眾向本報反映，今天收到一封電子郵件，信箱地址尾端是「@thb.gov.tw」，顯示是由公路局公用信箱寄出的電子郵件，點開一看，竟是釣魚式的詐騙信件。

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民眾提供的信件截圖，主旨及內文皆是簡體字，信件描述自己與丈夫有26年生活、唯一孩子已故，她曾給海地地震災民捐款，最近也捐款給日本及泰國地震災民，但因罹患肺病，健康每況愈下，而她希望能繼續幫助窮困的人，詢問收件者願不願意收下550萬美元，代替她繼續幫助周遭窮人，並要求收件者以指定信箱回覆她。

對此，公路局說明，今天上午7時56分，局內資安監控系統發現局內電子郵件伺服器使用者帳號疑似異常寄信，因此即刻與資安SOC團隊啟動調查，初步判斷為公路局委外的業務資訊平台廠商之測試主機異常，已緊急將遭利用的帳號停權，並關閉相關郵件通道，經觀察後續已無類似情事發生，亦同步通知資訊平台承包廠商將該設備斷網，並保留相關紀錄以利後續調查，並強化資安作為。

公路局提醒民眾，若收到類似信件，切勿回信，請直接刪除，不予理會，以確保民眾資訊安全。

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