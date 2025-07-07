有夠幸福！不甩颱風假 彰化和美清潔隊照收垃圾原因曝光了

彰化縣和美人真幸福，放颱風假還可以出門倒垃圾。（和美清潔隊提供）

2025/07/07 18:49

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣今天（7日）因丹娜絲颱風來襲放颱風假，和美鎮長林庚壬宣布，因為彰化並無風雨，決定今天照常收運垃圾，成為全縣最幸福的鎮民。原來，除了天氣條件允許以外，和美鎮最大的底氣就是加碼編列加班費，讓清潔隊員都甘願來加班！

林庚壬指出，今天一早起來，發現和美地區無風也無雨，隨後就出大太陽，由於和美鎮的垃圾清運全年只休星期日、大年初一與大年初二，國定假日統統不休。由於昨天適逢星期天，今天再不收垃圾的話，不只民眾哇哇叫，清潔隊員的工作量也會暴增，當下決定今天垃圾清運維持正常。

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林庚壬強調，今天有定點清運垃圾，也有沿線收運垃圾，全部都是照常出動，隊員颱風天上班就是可以領加班費，就跟國定假日加班就有加班費是一樣的。今年在代表會支持下，同意增加150萬元預算，讓加班費來到約350萬元，粗估願意加班者，每人每月增加的加班費約6000元。

許多民眾都表示，因為是颱風天，上學、上班的人都在家，連帶垃圾也特別多，加上夏天的關係，生熟廚餘特別容易惡臭，昨天一聽到颱風假，第一個煩惱的就是倒垃圾，結果和美鎮竟然照常收垃圾，真是太好了。

彰化市公所原本晨間定點收運垃圾是全年無休，只有颱風會放假，因此，彰化市清潔隊也宣布，明天定點恢復，沿線收運垃圾則提前1小時清運。

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