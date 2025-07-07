竹市府派遣人力與機具 支援嘉義市災後復原

竹市府派遣人力與機具支援嘉義市災後復原。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/07 17:56

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕颱風「丹娜絲」昨天深夜於嘉義縣布袋登陸，成為今年第一個登陸台灣的颱風，也是有紀錄以來首次以中颱登陸嘉義的颱風。丹娜絲雖於已解除海陸警報，但已重創雲嘉南地區，更造成嘉義市多處災情。新竹市政府在接獲嘉義市政府請求後，今立即派遣人員及相關機具南下支援，展現跨縣市的互助精神，力求在最短時間內幫助恢復嘉市基礎設施和市容。

「同島一命！天災面前，沒有人是局外人！」市府表示，因丹娜絲颱風肆虐嘉南地區，造成嘉義市多處傳出災情，尤其市區道路破損、建物毀損及路樹倒塌極需支援，在確認竹市的災情穩定後，竹市府今日下午與嘉義市政府取得聯繫，除了表達慰問與關懷外，並承諾全力支援嘉義市災後重建工作，竹市在今日中午解除應變中心開設後，迅速盤點可用的救災資源，立即派遣人力與器具前往災情嚴重的嘉義地區，展現跨縣市的互助精神，協助進行災後復原工作。

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市府表示，因應嘉義地區近日豪雨成災，竹市府積極協助救災，統籌調度工務處救災機具，並於今日下午4點完成第一波整備作業。此次派遣的機具包括卡車2部、山貓1部、人員4名，主要用於災後道路搶通、環境復原等任務，為求有效支援災區，市府責成消防局密切關注嘉義市災情，並與嘉義市府保持聯繫，隨時掌握最新需求。除了今日出動的第一波機具，後續也將視災區情況，持續調派人力、車輛及相關裝備南下，提供必要的協助，期盼能為嘉義市災區復原工作貢獻一份心力，讓民眾早日恢復正常生活。

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