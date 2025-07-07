路徑預報揭丹娜絲恐來個「回馬槍」再度殺向台灣？ 專家給解答！

有路徑預報顯示，颱風登陸中國後恐怕會來個「回馬槍」。（圖翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

2025/07/07 17:58

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今年侵台首颱「丹娜絲」昨天（6日）深夜11點40分於嘉義縣布袋鎮登陸，在中南部肆虐約莫6小時，今天（7日）凌晨5點轉為輕颱，清晨6點左右在桃園、新竹交界附近出海，目前颱風海、陸警報均已解除。不過有路徑預報顯示，颱風登陸中國後恐怕會來的「回馬槍」，不少人擔心挑戰我國「護國神山」中央山脈失敗的丹娜絲會再度殺向台灣。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」給出答案，要大家別擔心！

颱風論壇今天在Threads上發文指出，今晨出海的丹娜絲，被中央山脈嚴重破壞，威力大不如前，「大家可以從雲圖上，回顧丹娜絲登陸，然後再被山脈折磨到掛的過程，但從昨晚西部的風力數據表現看，丹娜絲擺明就是這世代的韋恩颱風，39年前那些大家沒看過、沒經歷過、沒體驗過的，昨晚全都重現了。」

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颱風論壇接著提到，有路徑預報圖顯示丹娜絲未來可能會大迴轉，「它登陸中國後，就不可能繼續維持颱風的樣子，很快就會變成一坨只會下雨的爛東西，什麼敗部復活再來台灣這種事，先聽聽就好。」

最後颱風論壇表示，「颱風遠颺之後這幾天，台灣上空大多吹偏南風，除了中南部會有不定時陣雨以外，各地午後雷陣雨會蠻多的，暫時有點像回到初夏時，但無論如何都比昨晚好，過了今天，終於一切平常。」

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