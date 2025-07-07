丹娜絲遠離！ 氣象署17:30解除海上颱風警報

隨著丹娜絲持續北上遠離，中央氣象署於下午5時30分宣布解除海上颱風警報。（氣象署提供）

2025/07/07 17:24

〔記者林志怡／台北報導〕颱風丹娜絲近兩天挾帶強風豪雨侵襲台灣各地，中央氣象署於前日發布海上陸上颱風警報，丹娜絲颱風中心也於昨日深夜從嘉義布袋登陸，後強度迅速減弱、暴風圈縮小，陸上颱風警報已在今日中午11時30分解除，隨著丹娜絲持續北上遠離，中央氣象署於下午5時30分宣布解除海上颱風警報。

丹娜絲颱風於上週六（5日）凌晨2時於巴士海峽生成，中央氣象署於同日上午8時30分發布海上颱風警報，後於同日晚間8時30分發布陸上颱風警報，丹娜絲接著往東北方向前進並靠近台灣，在昨日深夜11時40分，以中度颱風強度從嘉義布袋登陸，北上通過西半部地區，迅速減弱為輕度颱風。

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強度減弱後，丹娜絲颱風持續北上遠離台灣，並在今日清晨6時從桃竹交界出海，中央氣象署於今日中午11時30分解除陸上颱風警報，後於同日下午5時30分解除海上颱風警報，未來丹娜絲颱風預計持續往北移動，直到受太平洋高壓阻攔，在明日轉往中國方向前進。

丹娜絲颱風影響期間，為雲嘉南、澎湖地區帶來明顯雨勢及強陣風，後隨著颱風中心接近，澎湖、台南七股一度有16級強陣風出現，另颱風從嘉義布袋登陸後，雲林口湖測得17級強陣風，布袋風力也達到14級，且12、13級強陣風區域往雲嘉內陸擴展，為當地帶來嚴重災情。

另丹娜絲颱風影響期間，新北市鼻頭角、宜蘭蘇澳、恆春半島也有10至11級強陣風，其餘各地有8至9級強陣風，另雲嘉南在颱風中心靠近時，時雨量也達80毫升左右。

中央氣象署也提到，丹娜絲颱風是台灣自1958年有完整紀錄以來，首個自台灣海峽北上，並從嘉義登陸的颱風。

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