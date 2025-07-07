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    丹娜絲颱風侵台！中華郵政快速理賠 受災保戶保單借款前3個月免息

    中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。（資料照）

    中華郵政提供快速理賠、相關保全和房貸戶關懷措施。（資料照）

    2025/07/07 17:21

    〔記者林志怡／台北報導〕丹娜絲颱風近兩天侵襲台灣，造成中南部地區的嚴重災情，中華郵政公司表示，因應天災影響，公司啟動放寬、加速理賠，並寬延繳納保費，提供保單借款免息措施，另對於房貸戶，也提供關懷措施，除可申請寬限期外，符合規定者在災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款。

    丹娜絲颱風是台灣有紀錄以來，首個從嘉義登陸的颱風，且因缺乏中央山脈阻擋，西半部地區直接受到颱風的強風、豪雨影響，颱風中心從嘉義布袋登陸後，雲林口湖有17級強陣風，且強陣風區域往內陸擴展，加上許多地區出現短延時強降雨，各地出現嚴重災情。

    中華郵政表示，對於這次颱風期間不幸罹難的保戶，可由理賠受益人檢具證明文件，經確認後在相關單據上簽名，可先行領取基本保額理賠款；另對於受傷的保戶，確認住院天數後，可先申請其日額型的醫療給付。上述申辦理賠所需檢附文件均可日後再行補件。

    此外，這次災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，申請於寬限期間屆滿（保險費到期日起滿3個月）再給予3個月延長寬限期間，且受災保戶可申請新增之保單借款免息3個月，若保單毀損，可免費補發。

    中華郵政也表示，自本次災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政公司相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為新台幣20萬元至50萬元，中華郵政也提供24小時客服專線0800-700-365，有需要的民眾可善加利用。

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