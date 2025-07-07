為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風釀災情 南市開設14收容所安置百名災民

    南市部分收容地區因停水停電無店家可供應便當，由社工協助發放便當。（南市社會局提供）

    南市部分收容地區因停水停電無店家可供應便當，由社工協助發放便當。（南市社會局提供）

    2025/07/07 16:51

    〔記者蔡文居／台南報導〕丹娜絲颱風來襲，台南市社會局啟動應變機制，台南市共計開設14處緊急收容所，收容100災民。南市社會局表示，今天隨著白天雨勢間歇，陸續有民眾返家，另部分收容地區因停水停電無店家可供應便當，已經由社會局聯繫協力廠商提供，社工也投入協助發送便當。

    台南市各區受到丹娜絲颱風肆虐，多處地區遭受強風暴雨影響，各區公所啟動緊急收容安置措施，其中，安南區、麻豆區、官田區、學甲區、東山區、七股區及新營區等開設避難收容處所。

    南市社會局長郭乃文表示，因各地陸續傳出停電災情，目前台南市共計開設14處緊急收容所，收容100名災民。隨著白天雨勢間歇，陸續有民眾返家。物資不足的受災地區，由社會局實物愛心銀行調用物資協助後壁區公所，並媒合太祖慈善會捐助物資支援七股區公所及北門區公所，務求讓災民都能獲得所需的食物及物資。

    社會局提醒，本次風災造成住屋淹水或毀損達法定不堪居住程度的情形時，可向所轄區公所提出災害救助申請，並由區公所派員勘查給予住戶淹水救助或安遷救助金，以協助受影響市民渡過此次困境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播