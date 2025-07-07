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    丹娜絲襲澎湖未釀重災 反給海洋生態喘息

    澎湖白化珊瑚有解，颱風讓海水降溫，配合清除棘冠海星有救。（圖由陳盡川提供）

    澎湖白化珊瑚有解，颱風讓海水降溫，配合清除棘冠海星有救。（圖由陳盡川提供）

    2025/07/07 16:45

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕原本擔憂直撲澎湖而來的颱風丹娜絲，路線會類似1986年韋恩怪颱、2001年奇比颱風一樣，造成澎湖重創，結果天佑澎湖，並未傳出重大災情，反而因丹娜絲颱風，重燃澎湖海洋生機，白化珊瑚、怪病牡蠣、銳減小管、爆量棘冠海星及充斥海面的爛海藻等問題，看來都有迎刃而解的機會。

    丹娜絲是今年首度侵澎颱風，而且直撲而來，雖然在東吉有16級陣風、七美13級陣風，但都未帶來重大災害，反而是颱風風雨，為澎湖高溫不退的氣候及海水，提供降溫的機會，讓高溫摧殘下的海洋生態，終於有了喘息復甦的空間，讓澎湖漁民相當期待，希望能有翻盤高飛的機會。

    今年澎湖因持續高溫的影響，珊瑚出現白化現象，加上棘冠海星爆量，珊瑚礁生態出現嚴重破壞；而春節前夕投放的牡蠣苗，也因海水高溫出現空殼率高；連盛產期的小管，也少的可憐，海底被爛掉的黑海藻充斥，保育多年的馬糞海膽，更是創下歷年守護慘慘慘紀錄，以往開放採捕首日，就是大屠殺日景象不復見，海洋呈現死氣沉沉的慘狀。

    誠如澎湖資深漁民風島愚人所言，感謝完美的丹娜絲，給澎湖放了1.5天的假、對澎湖無災無害、給將白化的珊瑚一次機會、給澎湖的海水降了溫、清除了海底的爛海藻、帶來魚群與小管、帶給澎湖每一個海人希望，這一季，祈望豐收！丹娜絲，感謝妳！說出大部分澎湖漁民的心聲。

    今年疑因氣溫過高，產量銳減小管，希望海水降溫後能豐收。（記者劉禹慶攝）

    今年疑因氣溫過高，產量銳減小管，希望海水降溫後能豐收。（記者劉禹慶攝）

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