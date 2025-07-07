颱風假「一市兩制」 中壢這所幼兒園深夜急徵15位代課老師

青園非營利幼兒園因隸屬中壢區需正常上班上課，但過一條馬路便是大園區，還好順利找到4名代課老師驚險補足老師缺口。（記者李容萍攝）

2025/07/07 16:39

〔記者李容萍／桃園報導〕丹娜絲颱風來襲，桃園市政府昨晚8點宣布分區停班課，包括蘆竹、大園、新屋、觀音沿海4行政區停班停課，在「一市兩制」下，中壢區大勇路的青園非營利幼兒園，因隸屬中壢區需正常上班上課，但過一條馬路便是大園區，園方6日晚上急忙在代課老師的社群平台「徵代課老師」且「需要15名老師」。

網友今日轉PO該文，大酸「真的謝謝善政，第一次看到代課需要15名，要多扯」。

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張姓園長今日說明，該幼兒園共10班、收托244名幼兒，第一時間得知有15名老師住大園區可放颱風假，除緊尋代課老師，昨晚一一電訪家長初步統計有102位幼兒今日會上課，可是一早風勢強勁，最後僅72名幼兒到園，剛好順利找到4名代課老師補上老師缺口，今天的運作算是驚險過關，若是未來颱風假還有分區停班課，她希望市府有統一窗口說明或提早宣布，才不會讓各行各業措手不及。

對此，民進黨市議員黃崇真認為，市府此次決策是按照沿海是否達標的標準而定，像楊梅富岡接近海邊沒能放假，青埔地區腹地大，橫跨大園區及中壢區，不少父母因放假與否造成困擾，沒有後援的家長為了不用上課的小孩，得跟著請假，這樣的放假制度讓人很兩難。

民進黨市議員彭俊豪也說，桃園市通勤人口多，同一生活圈卻又不同命運，除了青埔橫跨兩區，過嶺生活圈更橫跨4個行政區，出現同一條街一邊放假、一邊需要上班上課的狀況，不僅民眾混淆，也讓公司內部無所適從。

無黨籍市議員謝美英提到，許多老師住在大園、蘆竹區，但授課地點在中壢區，學校必須要開卻面臨到沒有老師能夠來上課的情形，也無法強迫老師來上班，市府做決策時沒有後續配套措施支援，導致衍生許多亂象。

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