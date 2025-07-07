師培公費生津貼倍增 每人每年共增加逾7.2萬

為吸引優秀學生投入教師行列，並穩定偏遠及特殊地區學校師資來源，教育部大幅提高「師資培育公費生」公費待遇，將自今年8月1日上路。（記者林曉雲攝）

2025/07/07 16:20

〔記者林曉雲／台北報導〕為吸引優秀學生投入教師行列，並穩定偏遠及特殊地區學校師資來源，保障學生受教權益，「師資培育公費生」公費待遇將自今（2025）年8月1日起提高，教育部今（7）日說明，公費生的「專業成長費」（原書籍費）由每學期3000元提高至5000元，「生活津貼」也倍增，由每月4300元提高至1萬元，每名公費生1年預計增加7萬2400元。

教育部師藝司科長周佩君說明，近年實習學生的學習成本增加，加上師資需求提升，繼去年9月13日修正發布「教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點」，將教育實習獎助金提高至每人每月1萬元，以持續鼓勵師資生修習教育實習，這次再調升師資培育公費待遇，以吸引學生投入公費培育，為教育現場注入優秀師資。

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教育部修改「師資培育公費生公費待遇項目及標準表」，提高師資培育公費生公費待遇，周佩君表示，主要係針對專業成長費、生活津貼進行規劃，以支持公費生學習成長及生活需求。

周佩君說明，每年核定約350名師資培育公費生，培育目標是為充裕偏遠及特殊學校地區之師資，依據「師資培育公費助學金及分發服務辦法」規定，公費生畢業前必須取得B1以上英語相關考試檢定及格證明，及每學年須義務輔導學習弱勢、經濟弱勢或區域弱勢學生。

教育部考量公費生語言檢定及教材教具需求，將原「書籍費」修正為「專業成長費」、補助基準調整為每學期5000元，周佩君表示，除了協助公費生完成規範義務，也鼓勵公費生自行規劃學分課程以外的專業成長；此外，「生活津貼」將公費生膳食以外的雜項支出與交通移動需求納入，將生活津貼補助基準調整為每月1萬元，增加對公費生生活上的支持，使其安心學習。

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