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    首頁　>　生活

    丹娜絲颱風》台中清水一民宅局部積水 婦人一度撤至安置處所

    青區菁埔一處民宅積水，一名婦人今早被撤離。（民政局提供）

    青區菁埔一處民宅積水，一名婦人今早被撤離。（民政局提供）

    2025/07/07 16:22

    〔記者歐素美／台中報導〕颱風丹娜絲來襲，台中市昨晚下起豪大雨，導致清水區菁埔路一處民宅局部積水，清水區公所於今天接獲消防局通報，立即啟動災害應變作業，上午9時消防分隊抵達現場，經評估後協助撤離一名婦人，並安排臨時安置處所，由社會課人員全程協助後續收容事宜。

    民政局長吳世瑋表示，今天上午10時30分，清水區公所主任秘書王培軒代表前往安置處所關懷慰問該名婦人，因當時雨勢已趨緩，積水也逐漸退去，婦人想要回家，公所人員便陪同婦人返家，並進行現場勘查，初步掌握住家周邊環境及淹水原因，將通報水利局與相關權責單位進行後續改善作業，並視需要提供協助，協助居民儘早恢復正常生活。

    清水區長蔡慶生表示，區公所秉持「即時應變、主動關懷」的原則，面對災害迅速啟動應變機制，積極投入救援與協助，全力守護市民家人的生命與財產安全，並感謝地方里長、警察、消防及清潔隊等第一線人員的即時投入，展現市府體系與基層單位之間良好的協調聯繫與高效行動力，充分發揮跨機關合作的整體效能，共同守護市民安全。

    消防人員將婦人載往旅館安置。（民政局提供）

    消防人員將婦人載往旅館安置。（民政局提供）

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