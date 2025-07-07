颱風過後！ 清理家園小心傳染病

衛生局今天派員至淹水的旗津上竹里進行環境消毒。（圖由高雄市衛生局提供）

2025/07/07 16:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕丹娜絲颱風過後，民眾趁著今（7）日天氣轉好清理家園，高雄市衛生局提醒應做好個人防護，接觸污水、污泥恐感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等環境傳染病，也要清除積水以預防孳生革熱病媒蚊。

豪大雨可能帶來大量污水及污泥，衛生局指出，雨後排水溝內病原菌易沖至地面，民眾清理家園污水、污泥或災害廢棄物時，務必穿著雨鞋或防水長靴、佩戴防水手套及口罩，避免被生鏽器物（如鐵釘、鐵片等）刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

請繼續往下閱讀...

颱風過後一週為登革熱防治關鍵期，環境積水容器易孳生病媒蚊，民眾應於災後48小時內落實「巡、倒、清、刷」，如頂樓地面、陽台雜物、電梯機坑、屋簷排水槽及防火巷水溝、地下室等都應加強巡檢，若住家地下室積水不易排除，可先投放漂白水，避免病媒蚊孳生。

此外，颱風過後易因災情引發腸道傳染病，如桿菌性痢疾、傷寒、副傷寒、霍亂、病毒性腸胃炎、A型肝炎、阿米巴痢疾等感染，民眾要注意飲食衛生及環境消毒。污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池，飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。

居家環境可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，遭污染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後使用，身體不適則盡快就醫。

災風清理家園也要防疫。（圖由高雄市衛生局提供）

災風清理家園也要防疫。（圖由高雄市衛生局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法