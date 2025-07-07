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    丹娜絲颱風》溪頭滿目瘡痍 柳杉倒砸多部車、預估8日持續休園

    溪頭柳杉倒伏砸到6部遊客的汽車，有的汽車車頂變形、玻璃破裂。（溪頭自然教育園區提供）

    溪頭柳杉倒伏砸到6部遊客的汽車，有的汽車車頂變形、玻璃破裂。（溪頭自然教育園區提供）

    2025/07/07 16:12

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕丹娜絲颱風雖快閃離開，且中颱轉輕颱，但國內知名避暑勝地溪頭，因強風大雨造成重創，林道樹柳杉倒塌，其中砸毀6部遊客汽車，園區內滿目瘡痍，加上凌晨起停電，及部分水管斷裂而停水，溪頭自然教育園區全力重理園區和復舊，預估明（8日）將持續休園。

    台大實驗林管處所轄的溪頭自然教育園區，因丹娜絲颱風帶來的強風和短時強降雨，園區內種植很多高瘦型的柳杉不敵風雨侵襲倒伏，有6部投宿在園區內的遊客汽車，被倒伏木砸中毀損。園方表示，會依天然災害賠償的規定，給予這幾部車賠償。而聯外道路凌晨也中斷，中午已搶通，但復舊還要一點時間。

    除了柳杉等樹木倒伏，園區內也滿是枯枝落葉，而鹿谷地區凌晨起停電，溪頭也是停電用戶之一，台電已進行搶修中。除了停電，園區內有部分水管因風雨而斷裂，也有斷水的情況。

    園區主任彭嘉文表示，該園區因受災情況嚴重，環境整理、水管修復需要很多時間，預估明天仍要持續該工作，因此會持續休園。

    避暑勝地溪頭內滿是落葉和枯枝，受創嚴重。（民眾提供）

    避暑勝地溪頭內滿是落葉和枯枝，受創嚴重。（民眾提供）

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