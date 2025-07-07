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    航空國內線午後恢復！加班或放大機型 可疏運1.3萬人次

    受丹娜絲颱風影響的空運國內線，7日午後陸續恢復。國內線示意圖，圖為立榮航空。（記者蔡昀容攝）

    受丹娜絲颱風影響的空運國內線，7日午後陸續恢復。國內線示意圖，圖為立榮航空。（記者蔡昀容攝）

    2025/07/07 16:09

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受丹娜絲颱風影響的空運國內線，今天（7日）午後陸續恢復。經民航局協調，今天總計加開12班加班機，另有1班放大機型，估算可疏運近1萬3000人次。民航局提醒旅客，航班仍可能受天候影響，旅客出發前，務必先確認航班與機位資訊。

    民航局統計，今天截至下午2點，國內線取消144架次、延誤7架次，國際暨兩岸航線取消33架次、延誤14架次。國內線除馬祖航線今天仍全日取消，其他航線午後陸續恢復，台北、台中、高雄3處機場首班機均於下午1點順利起飛，載運旅客前往金門、澎湖。2處離島航班也在下午2點半前後回航。

    民航局表示，6日受颱風影響，國內線全部取消，民航局自5日丹娜絲颱風海上颱風警報發布後，即積極協調立榮、華信2家業者放大運能，今天總計加開加班機12班，包括金門航線4班、澎湖航線8班，台北—澎湖另有1班放大機型。

    民航局統計，包含正班機，今天國內線預計可疏運旅客近1萬3000人次，其中，金門與澎湖可疏運近1萬2000人次。民航局也已向國防部提出申請，希望軍方在天候與戰備量能許可下，支援軍機疏運。

    由於全台尚未完全脫離颱風影響範圍，航班仍可能受天候影響，加上小三通也陸續恢復，民航局呼籲，旅客請在確認航班與訂位資訊後，再出發前往機場，以利行程規劃，同時避免在機場久候。

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