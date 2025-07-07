丹娜絲釀2死502傷 農林漁牧損失逾2億5千萬

中央災害應變中心今下午工作會報由交通部政務次長陳彥伯主持。（記者陸運鋒翻攝）

2025/07/07 16:04

〔記者陸運鋒／新北報導〕丹娜絲颱風已逐漸遠離，但影響台灣南部甚劇，中央災害應變中心今下午工作會報由交通部政務次長陳彥伯主持，據統計，截至今天下午2時，颱風造成全國2死502人受傷，而農林漁牧業及設施損失超過2億5千萬餘元，曾停電495770戶（已修復107351戶，待修復388419戶），曾停水73487戶（已復水73245戶，待修復242戶）。

中央災害應變中心指出，2死名單均來自台南，7日凌晨2時許，台南市60歲陳姓病患因家中停電，致呼吸器沒電，經救護車送奇美醫院，到院時OHCA；7日凌晨4時許，台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹，69歲父親OHCA，送衛福部台南醫院新化分院。

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至於未列入颱風死亡災情2人，包括嘉義縣7日3人於布袋鎮貴舍里發生車禍事故，1女OHCA，送嘉義長庚醫院，另1女及1男外傷分送嘉義長庚醫院及朴子醫院，列為車禍案件；7日嘉義縣34歲女性駕駛於國道3開車自撞，送大林慈濟醫院，到院時OHCA，列為車禍案件。

未列入颱風失蹤災情1人，7日宜蘭縣南澳鄉「海岸大橋」南澳溪出海口附近岸邊，葉姓男子捕魚遭海浪捲走，消防局持續搜尋中，經宜蘭縣災害應變中心表示，本案不列入颱風災情。

中央災害應變中心統計，農林漁牧業產物及設施損失包括農產（文旦柚等）2億3千萬餘元，畜禽230萬餘元，農田及農業設施90萬元，畜禽及漁民漁業設施1千6百萬元。

總災情5205件，包括路樹倒塌1937件、廣告招牌345件、道路隧道82件、鐵路、橋梁13件、高鐵捷運災情1件、土石20件、建物毀損526件、水利設施14件、民生基礎設施1352件、車輛、交通事故15件、環境汙染2件、火災8件、其他災情891件。

此外，全台曾停水戶數73487戶，電信中斷12278戶（已修復8347戶、待修復3931戶），基地台受損1305座（已修復473座、待修復832座），累計積淹水災情210件，累計撤離人數共3720人。

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