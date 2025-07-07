為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    家長在哪？男童狂撞專櫃牆20次整片倒塌 網愣：出事才會乖

    網友目擊，有家長放任小孩將商場專櫃圍籬撞倒，引起網友熱議。（擷取自Threads）

    網友目擊，有家長放任小孩將商場專櫃圍籬撞倒，引起網友熱議。（擷取自Threads）

    2025/07/07 17:24

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕商場不是遊樂園！一名網友在台南南紡購物中心目擊，有男童撞擊專櫃圍籬將近20多次，但家長卻只站在一旁冷眼旁觀，全程放生男童嬉戲完全沒制止，最終導致圍籬整片倒塌。影片曝光後引起眾多網友氣憤，商場業者事後表示，「無造成損失、將不追責」。

    有網友在社群平台Threads分享，影片中一名男童在商場內跑來跑去，不過他卻突然撲向快倒塌的專櫃圍籬上，身邊完全沒有家長出面制止，原PO直呼，「弟弟在那邊撞了至少20次，終於把它撞倒了，他的奶奶跟爸爸還在那邊，他只是小朋友哪有這麼大的力氣？」

    影片曝光後引起網友討論，「一堆家長會生不會養跟養貓狗有什麼差別，現在貓狗都還會穿衣服，而且貓咪不會去破壞人家的牆」、「假如因為這樣撞弟弟出事了，那家長是不是要跟南紡索賠？」、「離奇，這個不是遊樂場，為什麼會不阻止？」、「小孩不懂就算了，兩個成熟看過那麼多世面的大人，為什麼會覺得因為撞不倒，所以不用勸阻自己孩子的行為」。

    另外，根據《三立新聞網》報導，南紡購物中心表示，「專櫃廣告圍籬一開始就被颱風吹到傾斜，隨後小朋友開始撞擊廣告圍籬，沒有造成品牌損失，也不會跟民眾究責，目前現場已將圍籬復原」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播