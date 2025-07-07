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    丹娜絲吹垮後院！ 鴨子躲「逃生艙」毫髮無傷

    鴨子躲在塑膠桶裡避颱風，讓網友直呼，「本次颱風最可愛」。（擷取自lavawsg/Threads）

    鴨子躲在塑膠桶裡避颱風，讓網友直呼，「本次颱風最可愛」。（擷取自lavawsg/Threads）

    2025/07/07 17:05

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕丹娜絲颱風昨（6日）登陸嘉義布袋，重創雲林、嘉義及台南，許多地區都傳出嚴重災情。有網友表示，經過颱風一晚的摧殘後，家裡的後院滿目瘡痍，不過養的鴨子竟躲在塑膠桶裡毫髮無傷，讓他笑說，「原來生命真的會自己找到出口」。

    一名網友在Threads發文表示，昨晚丹娜絲颱風吹起12級陣風肆虐雲嘉南，家裡的後院變得慘不忍睹，東西都被吹得東倒西歪，他也相當擔心自己養的鴨子是否還在，還好今天檢查災損時發現鴨子躲在塑膠桶裡，莫名可愛的畫面讓他笑稱，「原來生命真的會自己找到出口」，「這可能是颱風影響中唯一療癒的畫面了，還好鴨鴨出桶子後活蹦亂跳了」。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，「趕快幫牠加菜壓壓驚」、「鴨鴨：人類，我告訴你，這個透明保護罩值得擁有」、「鴨鴨：外面好危險，我要躲在逃生艙內」、「他已經是一隻什麼大風大雨沒見過鴨」、「封鴨鴨為本次颱風最可愛」、「他這智商是邊牧了吧」、「還好沒有整桶含鴨被吹走」。

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