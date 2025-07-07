喜憨兒人生下半場面臨「老憨照護」困境 王建民擔任大使籲社會關注

喜憨兒基金會呼籲，各界關注老憨兒退休後的照護斷層與「老憨照護」困境。（記者黃宜靜攝）

2025/07/07 16:16

〔記者黃宜靜／台北報導〕喜憨兒基金會長期關注心智障礙者照護與福利議題，今年邁入30週年之際，邀請中信兄弟教練王建民擔任公益大使，呼籲各界關注老憨兒退休後的照護斷層與「老憨照護」困境，用行動支持，陪伴更多心智障礙者迎向笑容永續的人生下半場。

王建民坦言，在卸下球衣後的那幾年是人生中最徬徨的階段，「會有一種不想服輸的感覺，會覺得我還年輕、我還要繼續站在投手丘上，但事實是身體的限制會綁住自己」，所以也能理解憨兒家庭面臨憨兒退休的掙扎心境，「希望大家用行動幫助憨兒，多點陪伴、互動，讓他們的笑容可以繼續下去。」

請繼續往下閱讀...

喜憨兒基金會1995年創立至今，給予喜憨兒職場支持外，也投入樂團、園藝等多元計畫，讓憨兒展現潛能。然隨著基金會成立30年後，卻發現憨兒老了，憨兒父母也老了。喜憨兒基金會董事長蕭淑珍指出，喜憨兒受到先天身心限制，使生理功能提早退化，35歲後即進入老化期，可能漸漸無法工作。

當喜憨兒體力逐漸下降、反應日漸遲鈍時，父母也可能邁入老年，形成「雙老共病」家庭。喜憨兒基金會北區副執行長楊琇雁表示，喜憨兒人生下半場3大困境，首先，全台約7萬名30歲以上心智障礙者需照護資源，然日照機構量能不足；不少家屬在照護心智障礙者之餘，未必有心力再規劃憨兒退休計畫，而無法即時找到合適資源；最後，問卷發現，心智障礙者即使進入職場就業，也因工資有限，可能面臨經濟壓力。

對此，喜憨兒基金會宣布推動「職場第二曲線支持方案」、打造「永續笑容基地」，導入個案管理系統與智慧健康平台，追蹤憨兒工作、身心，安排照護資源外，也提供體能訓練、復健設施與志工培訓，協助發展第二專長、維持社交，讓憨兒在職場與人生下半場繼續綻放。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法