台東校園好聲音初賽 逾200位好手較勁

「2025台東校園好聲音」學生歌唱比賽初賽，今天在教育處登場。（圖由台東教育處提供）

2025/07/07 16:04

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府教育處所辦理的「2025台東校園好聲音－為愛而唱Sing for Love」學生歌唱比賽初賽，今天在教育處登場，來自縣內國小至大專院校，超過200位參賽者在舞台上演唱，用歌聲詮釋「為愛而唱」的主題，各組優秀學生晉級7月25日在享溫馨KTV台東旗艦店決賽。

今天的初賽由3位專業評審老師鄭捷任、吳盈靜、高偉勛擔任評選，選手依年級分為國小1-3年級組、國小4-6年級組、國中組、高中職組暨大專院校組等4組登台演出。無論是溫柔抒情、活力節奏，選手們各具風格與創意，表現令人驚艷。評審團從音準、技巧、情感與台風等面向進行全方位評分，選出各組表現優異者晉級決賽。

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教育處長蔡美瑤出席初賽並勉勵學生，她表示，「每位孩子都是獨特的聲音，這個舞台不只是比賽，更是一個讓夢想發芽的地方。我們希望孩子們能帶著自信與熱情，把愛唱給世界聽。」她也感謝各校師長與家長的支持與陪伴，讓藝術教育持續發光。

縣府教育處指出，決賽將由知名製作人陳國華擔任評審長，並邀請知名歌手楊培安、李芷婷、曾靜玟擔任評審，提供專業指導與回饋，並共同見證台東學子以音樂展現實力與熱情的高光時刻。

「2025台東校園好聲音」學生歌唱比賽初賽，今天在教育處登場。（圖由台東教育處提供）

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