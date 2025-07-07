高雄最大戲水公園進度46％ 林欽榮盼9月底前完成

高雄最大的免費戲水公園計畫進度46%。（工務局提供）

2025/07/07 15:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕戲水面積達2.94公頃、高雄最大的新光公園親水遊戲區，工程進度已達46%；副市長林欽榮今前往會勘，指示應加速完成災後復原，並盼務必如期如質於9月底前完成。

林欽榮表示，新光公園既有戲水區廣受大小朋友喜愛，為提供更有趣、更完善的戲水場域，也配合亞灣2.0，市府啟動亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，今年預計擴大戲水遊戲面積達約2.94公頃，新增滑水道、水上鞦韆等各式親水設施。

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目前工程進度約46%，已責成工務局公園處持續掌握工程進度，務必於9月底前完成，以提供市民一處戲水消暑的活動場域。

工務局長楊欽富表示，亞灣濱海景觀綠帶串聯及再造計畫，包含新光公園將迎來一座高雄最大的免費戲水區，並且規劃整合世貿展覽館、軟體科學園區、中油公司之85m退縮綠帶，銜接海音中心步道，打造愛河灣沿岸景觀大道，並串聯輕軌、旅運中心及捷運黃線等重大建設，吸引民眾前來遊玩。

公園處補充，颱風來襲前，提前通知施工廠商加強施工圍籬固定、周邊排水溝巡檢清淤、工地材料綁紮固定及喬木加強支撐，並備妥必要防颱設備，如發電機、抽水馬達及緊急照明等，因應颱風來襲，降低風災對工程影響。

颱風過後，工地現場僅局部積水，已立即要求施工廠商啟動抽水設施，加速風災復原進度，避免影響後續施工進度。

副市長林欽榮（紅衣）視察新光公園親水遊戲區工程進度。（工務局提供）

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