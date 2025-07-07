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    旗津污水廠超載爆管 水淹社區 賴瑞隆：加速第二管線進度

    高雄旗津上竹里昨晚積水，後來發現可能與污水廠主幹管破裂有關。（議員簡煥宗提供）

    高雄旗津上竹里昨晚積水，後來發現可能與污水廠主幹管破裂有關。（議員簡煥宗提供）

    2025/07/07 16:32

    〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津污水廠管線破裂造成周邊道路與社區淹水，立委賴瑞隆今第一時間前往勘災，除協調相關單位儘速協助環境清理，也建議高市府加速正在施工的第二管線進度。

    高雄旗津中區污水處理廠因颱風丹娜絲降雨影響，進水量急遽上升，導致污水主幹管破裂，大量污水外溢流入周邊道路與住宅區，造成約數十戶住家不同程度淹水，巷弄內積水最深達40公分。

    賴瑞隆接獲災情通報後第一時間與相關單位聯繫，並趕赴旗津現場勘災，與市議員李喬如、簡煥宗、市府副秘書長王啓川、上竹里長陳仲智、國防部陸戰隊營長及市府團隊一同了解情況，協調處理作業。

    高市水利局說明，事故發生時正值颱風帶來豪雨，污水處理廠無法中斷抽水，加上瞬間進水量大幅增加，導致抽水系統超載、進而引發主幹管破裂。

    水利局第一時間啟動緊急應變機制，動員相關機具與人力進駐現場，完成導水路線開闢與防水設施架設，並於今上午完成改道作業，操作廠商持續駐點支援，市府也已著手進行環境清理與後續復原作業。

    賴瑞隆認為，污水管線已使用40年，老舊設備有高風險，應加速第二管線施工完成，目前第二管線潛盾工程施工中，建議水利局協調廠商加快工程進度，以根本解決問題；在第二管線完成前，應強化第一管線安全，並加高污水廠圍牆，以及水流疏導方式，避免未來再次破管流入社區住戶、造成積淹水。

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